竹縣新埔花燈迎天穿 快來換小提燈

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「2017新埔花燈迎天穿」踩街活動今晚登場，民眾持106年1、2月發票3張，即可兌換「創造奇雞元宵小提燈」，限量5000份。

新竹縣政府表示，今年新竹縣元宵燈會結合新埔花燈慶元宵暨迎天穿活動，晚間6時至12時於新埔鎮中正路、和平街有盛況空前的踩街活動，明天則在田新路旁的藝文廣場有靜態的花燈展示。

竹縣府表示，今年的元宵燈會結合新埔花燈慶元宵暨迎天穿活動，除了舉辦一系列熱鬧的慶祝活動，也不免俗的推出5000份限量「創造奇雞元宵小提燈」，供民眾持發票即可兌換。

縣府指出，今年雞年，結合新竹縣鳥「五色鳥」與「客家花布」等的元素設計雞造型的小提燈，受到大、小朋友喜愛。

縣府表示，民眾只要持106年1、2月發票3張，並加入LINE「新竹縣官方帳號」好友、Facebook「新竹縣ing」臉書粉絲團，在臉書打卡並上傳在新埔燈會現場照片等「任務」，於2月11日、12日下午5時至9時，至新埔鎮田新路旁藝文廣場，即可兌換小提燈，每人每次最多兌換5個為限。1060211

(中央社)