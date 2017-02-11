元宵到屏東賞燈會 看尖炮城
屏東縣今年元節好熱鬧，光屏東市就有首度舉辦的「綵燈節」及在勝利眷村舉辦的慶元宵燈會；屏東客庄則有元宵節傳統活動「尖炮城」。
屏東縣政府今年首辦綵燈節，從1月24日起到2月12日，在屏東市萬年溪畔佈置17個閃亮燈區及光雕秀，包括藝術人文燈、再見五分車、偶像劇場、原住民及客家等族群文化燈區還有水上雲燈等藝術家燈飾，透過各類型燈飾裝置展現屏東特色文化、產業榮景及萬年溪風華。
縣政府文化處另外在眷村勝利文創園區也推出「金雞報喜慶元宵-2017屏東意象」活動，主燈「雞尾酒」由留法藝術家張新丕設計。
勝利燈會用竹架搭設7座特色燈牌，都是屏東縣境內的故事，分別是「古早屏東是阿猴」、「屏東好戲連連」（燈籠繪製四齣文化處自製節目「凹鼻仙」、「火苗」、「金娘」與「石獅公」）、「多元文化族群融合」、「日治時期屏東陸軍飛行第八聯隊」、「煌煌民族史．照耀火燒庄」和「牡丹社事件」。
六堆客家傳統元宵活動尖炮城，今年除了保留傳統元宵節（2月11日）在尖炮城發源地萬巒鄉五溝水舉辦傳統尖炮城活動，並以遍地開花方式在內埔鄉、長治鄉和高樹鄉等客庄也一同舉辦。
12日主場地活動延續往年在屏東縣立運動公園舉行，分為雲霄尖炮城與極限尖炮城2項主要賽事，除了正規的賽事外，還包括了牛刀小試-尖炮城體驗及全家福闖關尖炮城。
除了尖炮城競賽外也搭配許多活動，如伯公祈福、疊盤花競賽、客家跌三烏、客庄遊及尖炮城攝影比賽等，讓民眾體驗客家傳統年俗之美及客家文化。1060211
(中央社)
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