北市元宵大遊行 中午12時起中華路1段封路

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2017台北燈節「元宵大遊行」今天中午12時至晚上8時登場，中華路1段（自忠孝西路至成都路）將封路；下午5時起至晚上8時，成都路、康定路、漢中街及衡陽路也同步封閉。

台北燈節今年首度移師西區舉辦，並於3日至12日舉辦。今天中午起還有長達1.7公里的花車大遊行，估計將湧入30萬人次，台北市交通局呼籲民眾搭乘交通工具前往。

交通局交通治理科指出，「元宵大遊行」今天中午12時至晚上8時登場，中華路1段（自忠孝西路至成都路）將封路；下午5時起至晚上8時，成都路、康定路、漢中街及衡陽路也同步封閉。

另外，12日的閉幕式，下午5時至晚上9時30分，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，南往北車道）等道路封閉。

交通局建議，駕駛提前改走替代道路，東西向改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路，南北向則改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。1060211

(中央社)