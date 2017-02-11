遊月津港燈節 元宵檔期最對時

展期39天的2017月津港燈節，在元宵節檔期配合鹽水蜂炮活動，參觀人潮將最多，欣賞超過20組國際藝術團隊創作的精彩作品，將鹽水風華盡收眼底。

「2017月津港燈節」以「四季禮讚」為策展主題，邀請來自法國、日本及台灣超過20組國際藝術團隊進駐台南鹽水，首度透過光環境營造出「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」四季氛圍，加上科技藝術、立體雕塑、燈光設計等方式呈現四季之美。

月津港燈節與其他地區的元宵燈會最大的不同之處，在於每年固定在「一府二鹿三艋舺四月津」的鹽水區月津港舉辦；以當地湖面、水岸景致來襯托藝術燈飾的意象，講究的是「細緻的藝術」，而非單純以生肖年為主題的花燈展示。

台南市政府文化局長葉澤山表示，月津港燈節已邁入第6年，今年的39天展期為歷年最長、展區也是歷年最大；並首度與地方及廟宇合作，於淨水廠、護庇宮、大眾廟、公18-2無名橋前水域新增藝術燈景作品。

台南市文化局指出，今年燈節的周邊活動，除了永成戲院將於燈節期間的假日安排樂團表演與電影；信義路沿線則有花海造景，在橋南老街遊客服務中心有「水仙花雕刻藝術創作展」。另外，在鹽水老街巷弄秘境也有栩栩如生的紙塑作品，希望遊客到鹽水感受月津港迷人的歷史風華。1060211

(中央社)