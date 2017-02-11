川習通話　是北京過完年遲來的紅包

特派員看世界專欄美國總統川普上任20天，終於和中國大陸國家主席習近平通上電話，還同意「遵循一個中國政策」。對北京來說，川普這位本想翻桌子的對手能說出這樣的話，算是過完年遲來的紅包。

不管這個紅包是大紅包，還是小紅包，甚至只是個空的紅包袋，川普這句「遵循一個中國政策」的表態，聽在習近平和北京眾官員耳裡，像是吃了顆定心丸，在元宵節過年結束前，頗有討喜的作用。

只不過，和往常一樣，中國大陸與美國在官式場合過後的新聞發布上，總是會出現一些字句上的分歧，成為雙方的迴旋空間。

根據中國中央電視台（大陸央視）報導，川普在電話向習近平說，他「充分理解」美國政府「奉行一個中國政策」的高度重要性。美國政府「堅持奉行一個中國政策」。

但根據白宮新聞稿，在電話中，「應習近平要求，川普同意遵循（to honor）我們（美國）的『一中』政策」，並將「一中」加上引號，也就是"one China"。

不論是「遵循」、還是「奉行」，也不論川普這番話是外交辭令、還是真實意圖，川普口中能正面回應北京的「一個中國」，總是讓北京聽來順耳很多。

因為，北京清楚地記得，2016年12月川普上任前，還向華爾街日報說出「一切還在談判，包括一中」、「在看到北京當局就人民幣及貿易等方面做出改善前，在對台灣立場上，他不會恪遵美國長期以來的「一中政策」的話。

廈門大學台灣研究院長劉國深就用「翻桌子」這3個字，形容川普就任前對中國大陸的態度，頗為傳神。當時，北京怒火中燒，卻不敢強力反擊，只好先藉環球時報等外圍小報之口放點狠話，以免川普還沒上任，就真的把美中之間的桌子掀了。

桌子當然不能掀。因為，從川普當選到10日與習近平通話，北京正忙著在桌子底下，與川普團隊及外圍人士運作、疏通，花了不少力氣。當然，這也是北京在居於劣勢，或面對實力比自己強大的對手時，所慣用的手法。

這段期間，在桌面上，美中官方的確沒有什麼互動，讓外界一直認為，川普有意冷淡北京，美中關係前景黯淡之說，不脛而走。

但也許是鴨子划水奏效，川普終於在美東時間8日向習近平致函，祝福中國大陸人民元宵節快樂、雞年興旺，並期待與習近平「共同推動惠及兩國的建設性中美關係」。

才一天，川普和習近平就通上電話了。在劉國深看來，這是中國大陸相部門擁有「強大、良好的溝通能力」，才能從先前的嚴峻局面，爭取到「這樣好的結果展現」。

真是這樣好嗎？外界已有不少解讀。在中國大陸內部，看熱鬧的網民，多半認為是「天朝」的一大勝利；官方及學者則冷靜許多，雖然給予肯定，但也認為只是「回歸基本面」，後續有待觀察。

出了中國大陸，看法又有不同。有的分析說，川普對北京態度開始軟化，是轉變其中國政策的開端，屬於退讓；但也有美國評論者認為，川普不愧是「談判硬漢」，把美國原本同意的事物，轉變成贈予他人的禮物。

當然，美中之間矛盾不少，不可能靠一通電話就化解。更何況，川普與習近平，一位生意人出身，另一位作風強硬；一位要讓美國再度偉大，另一位要讓中華民族偉大復興。這種對戰組合，註定還有得磨合。1060211

(中央社)