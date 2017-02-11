夢工廠併購傳內線交易 華裔非法套利

美國證券管理委員會（SEC）今天宣布，查獲華裔男子Shaohua Yin 涉嫌借用人頭帳戶，在美國動畫公司夢工廠的併購案中操縱內線交易，不法獲利超過新台幣9億元。

根據「華爾街日報」（WSJ）報導，Shaohua Yin是香港遠山資本管理有限公司（Summitview Capital Management Ltd.）合夥人。

根據SEC的調查，2016年4月康卡斯特公司（Comcast Corp.）以超過30億美元的價格，收購夢工廠動畫公司（DreamWorks Animation SKG Inc.）。

消息公布前數週，Shaohua Yin以親友的帳戶當人頭戶，買進價值大約5600萬美元的夢工廠股票，併購案拍板後，夢工廠股票上漲了47.3%，他從中套利2900萬美元（約新台幣9億餘元）。

調查另發現，Shaohua Yin並沒有使用自己的帳戶從事內線交易，而是透過在中國大陸北京、北加州巴羅艾托（Palo Alto），以及他的電腦設定的5個帳戶操作這件非法買賣，目前SEC已凍結與Shaohua Yin有關的戶頭。1060211

(中央社)