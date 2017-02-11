元宵遊南投 看燈會吃米糕桃丁酒

南投燈會今天晚間有重慶「銅梁火龍」表演，非常精彩，松柏嶺受天宮舉辦萬人吃平安米糕桃，竹山鎮紫南宮12日萬人吃丁酒。

元宵節假期到南投旅遊，先到南投市賞「南投燈會」，今天晚間有來自中國大陸重慶「銅梁火龍」表演，難得一見，隔天一早再到竹山鎮紫南宮「呷丁酒」保平安，寒冷天氣吃一碗熱呼呼雞酒最適合，名間鄉松柏嶺受天宮今、明兩天也有「元宵米糕桃，萬人吃平安」。

南投縣政府規劃「南投燈會、沙雕藝術、恐龍展」，主展區在南投縣農工商會展中心，民眾白天可賞沙雕、看恐龍，夜間欣賞繽紛花燈，配合燈會，邀重慶「銅梁火龍」來台表演，今天晚間2場次，演出地點在貓羅溪畔順溪北路「漂紗舞台」，從燈會步行15分鐘可達。

竹山鎮紫南宮12日上午9時起，舉辦「呷丁酒」活動，廟方準備新鮮又衛生的雞肉，可供數萬人享用，持續供應到食材用盡；吃丁酒深具地方歷史，早期社寮當地若有家庭添丁，要在農曆正月15日元宵節當天拿閹雞拜紫南宮土地公，廟方隔天煮成麻油雞讓民眾享用。

松柏嶺受天宮今、明兩天舉辦「元宵米糕桃，萬人吃平安」活動，今年米糕桃重量達1萬1988台斤，是向廟內主祀的北極玄天上帝擲筊而得的數字，估可供2萬人享用；廟方今天開香，發送2000份小米糕桃給信眾吃平安，當天晚間元宵晚會邀藝人表演及摸彩，隔天上午8時切開巨型米糕桃發送。1060211

(中央社)