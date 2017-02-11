花蓮太平洋燈會 首創水陸雙燈秀
邁入第5年的花蓮太平洋燈會，即日起至2月19日水陸雙燈區同時登場，花蓮市區「鳳舞奇萊主燈秀」，壽豐鄉鯉魚潭「紅面福鴨水舞秀」，打造熱鬧多元節慶味。
花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族表示，太平洋燈會有全台唯一水陸雙燈秀，市區安排「鳳舞奇萊主燈秀」、「人文水世界聲光秀」、「創意工藝花燈」及絢麗的光環境；鯉魚潭有最受歡迎的「紅面福鴨水舞秀」，同時13鄉鎮市萬盞大紅燈籠高掛，營造濃濃的過節氣氛。
花蓮市六期重劃區今年設置東部首座15公尺高的大型「鳳舞奇萊」花燈，採用光效虛擬呈現展翅動態，每晚6時30分至9時30分每半小時展演3分鐘。
活動會場另有12座大型工藝花燈及觀光燈箱，為方便民眾，花燈解說牌及觀光燈箱上均設有QR Code，民眾只要用手機對準QR Code就可連結花燈語音介紹及觀賞花蓮景點影片。
此外，「人文水世界聲光秀」以花蓮景點影像為主角，透過全3D視覺動畫，搭配高科技數位水幕，水幕內舞台秀由在地舞蹈家谷慕特.法拉與其團員表演，精彩吸睛。
鯉魚潭的「紅面福鴨水舞秀」以高15公尺的大鴨引領15隻小鴨為中心，展開水舞表演。水舞秀每天下午2、3、4時整點表演，晚上6時30分起每半小時演出，至晚間9時結束。1060211
(中央社)
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