首任中捷董事長蔡岡廷拚 創意變生意

「台中捷運股份有限公司」首任董事長蔡岡廷，身負管理和營運重任，要讓搭捷運成為流行風潮。（盧金足攝）

台中捷運綠線施工穩定邁進，電聯車也抵達台中。（盧金足攝）

台中市副市長林陵三（右）與交通局長王義川緊盯捷運綠線施工，要求如期如質完工。（盧金足攝）

「台中捷運股份有限公司」1月正式掛牌，首任董事長蔡岡廷為國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程教授，身負管理和營運重任，蔡岡廷計畫與曾為美國迪士尼知名動畫電影的旅美華裔動畫家劉大偉，攜手打造台中在地捷運，每1個站點不只有自己的故事，還有當地特色的捷運音樂，創意變生意，讓台中市第1條捷運不只交通運輸功能，還能載來觀光人潮。

蔡岡廷今年48歲，擁有國立成功大學建築學博士，專長包括農地資源空間規畫、綠建築規畫設計、綠建材研發、綠色音環境規畫，台中市第1條捷運是市民的初體驗，也是他學界生涯的大考驗。

「捷運的防災計畫要先做好萬全準備！」蔡岡廷說，確保捷運的安全性，從施工期就要連結未來的營運和特種建築使用概況全部納入。對外界疑慮，是否會變成「蚊子捷運」？他強調，捷運經營難以單靠票務收入創造盈餘。

目前18座車站中，有6站共構站體將展開招商，吸引不少建設開發業者注意，釋出投資意願，加上捷運廣告收益，及市府研議開發「市民卡」，讓台中市民及在台中就讀的大學生申請，每刷一次卡提供2.1%的費用，即可化為點數提供給食物銀行，甚至推行志工服務的公益用途。

蔡岡廷表示，捷運是交通運輸工具，也視為台中市特色的觀光列車，高架化的捷運雖然不若地下化，化為城市遊園優勢發揮吸引力，特別請出在美國動畫界大放異彩的劉大偉操刀。

很多人都吃過「蘋果麵包」，伴過小時候的歡樂童年，烘焙「蘋果麵包」者是人稱「劉麵包」的劉哲基，他的兒子劉大偉曾為迪士尼動畫團隊令人驚艷的華人動畫家，作品包括《獅子王》、《美女與野獸》、《花木蘭》等聞名全球的動畫電影。

「長年在海外，但劉大偉始終心繫台中！」蔡岡廷表示，與劉大偉利用網路平台溝通，初步構想是將捷運沿站舊地名，當地的歷史與人情味，透過手中彩筆呈現，新亮點是到站音樂不受限單調的捷運音樂，而是依在地國小音樂班或社團創作的音樂，增加識別性和認同感。

台中人的光榮感！蔡岡廷希望，搭乘捷運不僅通學通勤，而是來台中的觀光客，市民的外地友人，到台中市就是要來搭一趟充滿在地故事的捷運，捷運沿線景點豐富，行經文心森林公園、戶外圓滿劇場、台中國家歌劇院、秋紅谷生態公園等，台中市就是一座動人心弦的大型城市新樂園。

(中時)