《全球星期人物》脫口秀最愛模仿 白宮新聞秘書史派瑟

白宮新聞秘書史賓塞。(美聯社)

最近美國政壇上比總統川普(Donald Trump)更搶鋒頭的人物，非白宮新聞秘書長史恩‧史派瑟(Sean Spicer)莫屬，他上任以來多次在白宮記者會中發出狂言，立即成為美國脫口秀《周六夜現場》(Saturday Night Lifght)模仿嘲笑的對象。

根據CNN報導，雖然《周六夜現場》多次找演員模仿川普，但搞笑巨星瑪莉莎‧麥卡錫(Melissa McCarthy)的模仿將史派瑟的名氣扶搖直上，也有更重要的意義。麥卡錫在模仿秀中揮舞著假講台、誇大史派瑟的說話方式的演出，顯示在川普政府底下，所有看似普通、專業的政治運作都會川普化。

根據英國《電信報》(Telegraph)，現年45歲的史派瑟其實有相當豐富的新聞秘書相關經驗，但是他成為白宮發言人後卻和記者有多次衝突。上任幾個小時後，史派瑟就抨擊媒體少報了參加川普就職典禮的人數，儘管媒體有照片作為鐵證，可以證實參加的人數遠比川普前任─歐巴馬(Barack Obama)的續任就職典禮少很多。

在史派瑟得知他在記者會上的表現被模仿後說，《周六夜現場》以前很好笑，但現在已經越界到有惡意的程度了。麥卡錫在演出中，倒大量口香糖到嘴裡，模仿史派瑟愛嚼口香糖並且吞下的習慣，史派瑟也忍不住「建議」她，最好嚼慢一點、嘴巴裡太多口香糖了。

史派瑟跟記者之間的爭鬥據說讓川普相當後悔，傳出川普一開始並不想要找他當新聞秘書，僅只是因為幕僚長蒲伯思(Reince Priebus)大力推荐才選他。川普也對脫口秀找一名女性搞笑影星來模仿史派瑟這件事，相當不開心。CNN報導，川普現在已在尋求其他人可擔任白宮聯絡室主任的人選，讓史派瑟不再同時身兼發言人和主任的兩個角色。

川普和蒲伯思一開始讓史派瑟身兼兩職，顯示他們對他期望很高。史派瑟是一名海軍中校。過去長期擔任共和黨的聯絡工作，在去年美國總統初選期間，他擔任總統候選人和共和黨之間的聯絡窗口。在小布希總統(George W. Bush)任內，則是擔任助理貿易代表，累積了超過44萬哩的國際旅行經驗。

史派瑟2004年和Rebecca Miller結婚，Miller目前是美國國家啤酒批發商協會的資深副總裁，在小布希時期也曾擔任過聯絡通訊類的職務。她也曾經在電視圈工作多年，在ABC電視台製作晚間播放的節目時，和史派瑟結婚。

(中時電子報)