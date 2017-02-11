NBA》奧克利禁入尼克主場 多蘭：希望不是永遠

面對奧克利被架出球場的風波，不少球星都跳出來力挺奧克利。(美聯社資料照)

先前跟尼克老闆多蘭爆發口角衝突，遭到架離球場的前尼克球員奧克利，如今被下達禁入令！根據尼克官方記者貝格利透露，奧克利將被永遠禁止進入麥迪遜花園廣場，多蘭甚至還說風涼話，「希望這項禁令不是永遠的！」

奧克利多年以來持續想找多蘭當面溝通，試圖解決兩人之間的矛盾，卻一直遭到多蘭拒絕對話，這次爆發把奧克利架離球場風波，為了息事寧人，多蘭找了球場警衛當替死鬼，宣布開除不少警衛與保全副主任，可見他氣量之小。

甚至多蘭批評奧克利有酗酒問題，抹黑意味明顯，「人們需要理解，奧克利很容易在肢體與言語方面暴怒，可能有著酗酒問題，我不清楚，但他會用糟透且下流的字眼辱罵警衛與服務人員，這些是你永遠都不想聽到的，」

多蘭11日接受貝格利訪問，更強調假如尼克總裁「禪師」菲爾傑克生計劃把「甜瓜」安森尼交易出去，自己不會進行任何干預，也會尊重傑克生的決定，多蘭說：「我希望傑克生能夠成功！」問題是他也太天真了點。

因為安森尼擁有交易否決權，不是尼克球團或傑克生說要交易，就可以把安森尼交易出去，況且安森尼為了跟傑克生槓上，已經打算續留尼克，看看到底最後是他或傑克生先被弄走，球隊內訌更趨嚴重，多蘭的發言太不負責任。

(中時電子報)