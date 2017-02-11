黃創夏：藍大咖把卑劣攤在陽光下 好事一樁

國民黨黨主席之爭煙硝味十足、話題不斷，黃創夏認為這對死氣沉沉已久的藍營來說是好事。（中時資料照／陳志源攝）

儘管國民黨主席選舉可能出現第6名參選人，但不少基層人士仍覺得此次選情冷清，可是在資深媒體人黃創夏看來，黨魁之爭近來引起不少話題，讓沒有活力已久的藍營再度熱鬧滾滾，「這是好事！」

黃創夏今（11）日於《東網》的「批藍打綠」專欄指出，國民黨的大人物們總算不再高高在上，而是將他們的慾望、卑劣、詭詐與陰謀攤在陽光下，他覺得這並非壞事，因為如此一來，國民黨的領導階層不會再被形容為不食人間煙火。

「重傷瀕死的國民黨要復原，本來就一定需要來一場徹頭徹尾的『排毒』！」黃創夏表示，黨主席參選人之間的放話、黑道入黨等議題，占據媒體版面的篇幅不輸童仲彥和邱惠美的情感糾葛，支持者不該把這些事件看得太負面，應將它們視為手術前的清瘡、除膿，把毒素清掉後，藍營就有機會重生。

最後，黃創夏也給出建議，他認為國民黨若想復興，就應該清楚，黨國資歷全是業障，只有和舊時代舊勢力越無瓜葛、且能跨過曾文溪的人，才是國民黨再起的唯一機會。

(中時電子報)