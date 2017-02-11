元宵地牛翻身 高市3輕傷送醫無礙

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今天凌晨1時12分許，台南、高雄交界一帶地震，芮氏規模5.6，高雄震度4級，有3名民眾受輕傷，由高雄市消防局協助送醫。

這起地震震央位在台南市政府西南方約12.2公里處，瞬間震度很強，上下搖晃，門窗啪啦作響，不少民眾在睡夢中被震醒。

高雄市岡山區有一名女子被震醒起床跌倒，造成後右腦撞傷；一名阿嬤被震落的木製存錢筒砸傷頭部；鼓山區一名女子清理震落物品時滑倒頸椎受傷。3名傷者意識清楚，都由高雄市消防局協助送醫。1060211

(中央社)