台灣燈會在雲林 嘉義推遊程吸引遊客

2017台灣燈會在雲林，鄰近的嘉義縣除了規劃精選遊程外，還推出住宿優惠方案，希望吸引夜晚到雲林賞燈的遊客，白天可以到嘉義旅遊。

嘉義縣政府今天表示，台灣燈會期間（11日至19日），歐都納山野渡假村等旅館推出住宿買1贈1（贈送住宿贈品券1張）；三華生態、船仔頭ㄟ厝等民宿提供當日住宿價格8折優惠。

嘉義縣文化觀光局指出，台灣燈會期間跨兩個周末假日，旅館業者看好年後旅遊商機，推出超值的住宿方案，利用2天1夜暢遊雲嘉，相當划算。

嘉義縣文觀局表示，這次推出的賞燈遊程包含阿里山、故宮南院及高跟鞋教堂，故宮南院現正展出「日本美術之最」特展，有東京及九州國立博物館典藏精華151組件。

嘉義縣文觀局說，嘉義觀光資源豐富且多元，還有許多觀光工廠及彩繪村適合全家同遊，這次規劃的旅遊路線好吃、好玩又好拍，遊客可至文化觀光局首頁的活動訊息查詢，或者另外搜尋適合的旅遊路線。1060211

(中央社)