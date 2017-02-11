元宵平溪放天燈 台鐵平溪線班次調整

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元宵節放天燈，平溪天燈節今天登場，台鐵因應活動人潮，調整列車時刻，並增加車輛車、加開班次。平溪和深澳線去回程皆以瑞芳為起訖站，加班車時刻表可上台鐵網站查詢。

台鐵表示，今天列車將分段行駛，改開行菁桐-十分、十分-瑞芳、瑞芳-八斗子及八堵-菁桐等班次。

另外，原本的平溪和深澳線去回程將都以瑞芳作為起訖站，相關車次已經公告在台鐵網站。

台鐵提醒，新北市政府及基隆市政府分別於台北捷運文湖線動物園站、台鐵局基隆站及瑞芳站外安排接駁公車，民眾可多加利用。1060211

(中央社)