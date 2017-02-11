元宵平溪天燈節日登場 周邊9時交管

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新北市平溪天燈節今晚在十分廣場登場，瑞芳警分局預估將湧入上萬名遊客，周邊從上午9時起實施交通管制，呼籲民眾盡量搭火車或接駁公車前往會場，以免塞車。

瑞芳警分局表示，將在觀音禪寺、平菁橋、汐平橋、莊敬橋頭、嶺腳路口、台2丙基平隧道口（基隆端）、台2丙（基福公路）9.8公里處與北38丁字路口，和瑞芳106縣道頂坪路口設置管制點，上午9時起，禁止無通行證的車輛進入會場，下午4時起除大眾運輸工具外，其餘車輛禁止進入。1060211

(中央社)