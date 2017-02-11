元宵節天冷又地震 南部人驚魂
凌晨1時12分許台南、高雄地震發生芮氏規模5.6的地震，最大震度台南是6級、高雄震度4級；除了地震，天氣也冷颼颼，這個元宵節，南部很不平靜。
地震位在台南市政府西南方約12.2公里處，地震時間不長，不過瞬間震度很強，不少民眾在睡夢中被震醒。
超商和賣場物品散落、瓶裝飲料和酒品也破散一地，民眾馬上在網路報平安，也有人貼文家中物品打碎的照片，原本民眾歡喜要迎接元宵的心情打了折扣。
高雄市立委管碧玲和陳其邁馬上透過臉書希望民眾都安全，也提醒民眾注意安全、小心火燭及保暖。
凌晨的地震不平靜，天冷也讓養殖業者擔心寒害可能帶來的損失，包括虱目魚、石斑魚等都是有極大的考驗。
市府海洋局說業者多已完成北側防風遮棚的架設，且多數魚塭完成加高水位並引入海水調節水溫，有業者也暫停投餌。
永安區多以養殖石斑魚居多，永安漁會總幹事黃鶯今天表示，至目前狀況都還好，希望白天還有陽光露臉，魚群尚能保溫，漁會密切關注氣變化養殖業的寒害程度。1060211
(中央社)
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