吳德榮：寒流持續 14日起逐漸回暖

氣象專家吳德榮今天說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式的模擬顯示，今天到下週一(13日)仍受寒流影響，今天雲量由多轉少，中南部山區的零星降雨也會停歇，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，今天冷空氣仍強，明天至下週一冷空氣會逐日緩慢減弱，白天陽光增溫，高溫每天升幅約2、3度；但夜間輻射冷卻強，抵銷了冷空氣的減弱，低溫升幅小，有些地區可能還會不升反降。

他預計台南以北空曠地區入夜後的氣溫，大都仍在10度至12度之間，清晨仍可能降至8、9度左右；民眾仍要注意保暖，農、漁養殖業要注意防範。

下週二至五(14至17日)天氣晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升，日夜溫差逐漸擴大，下週三起白天皆是溫暖舒適的天氣。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文表示，未來一週天氣變化，是典型極地大陸冷氣團從籠罩、減弱、東移變性的變化過程所主導。影響氣溫變化的主要機制有三：

一是冷高壓移到較暖的洋面上而變性，冷空氣逐日減弱。

二是高壓籠罩，天氣晴朗、近地層風減弱，白天短波輻射增溫效應增強。

三也是因天氣晴朗、近地層風弱，夜間長波輻射降溫效應也會增強。

未來一週的變化，白天的高溫，一方面因冷空氣逐日減弱而回升，另一方面短波輻射效應增強，更擴大氣溫的升幅；而對夜間的低溫，原本因冷空氣減弱的升幅，會被長波輻射冷卻效應所抵銷。造成高溫的升幅大於低溫，日夜溫差逐日擴大。

此外，他說，這波寒流至目前為止，台北市實測的最低氣溫10.4度，被奉為「神準」的日本某協會，曾預測台北市最低溫5度，媒體拿來與當時僅預測11度(後來修到9度)的氣象局，大肆品評，結果如何？數字會說話！性喜聳動、誇張的媒體應有所警愓、也該還氣象局公道才是。

吳德榮表示，雖然冷空氣於昨(10日)晚至今(11日)晨強度最強，但量測到的資料並非如此，氣溫不降反升，以淡水為例最低溫由前晚6.7度回升至今晨的9.6度。

為何如此？吳德榮分析，只要觀察衛星雲圖，即可知道原因，昨晚至今晨台灣西半部上空的雲量，與前晚相比增加很多，雲遮蔽了天空；少了地表長波輻射降溫的效應，即使冷空氣比較強、結果氣溫還是回升的。

吳德榮說，可見造成氣溫變化的因素並不僅只是冷空氣的強度而已，輻射的貢獻也是不可忽視的。而今晨平地的最低溫，很少見的出現在永康(台南)9.4度，代表冷空氣很強也已達南部，另外的物理機制就是台南有飄雨，雨水的蒸發會吸熱，讓氣溫降得比其他地方更低。1060211

(中央社)