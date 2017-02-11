張靚穎登國際舞台 修圖前後差很大
大陸女歌手張靚穎日前登上「Billboard Power 100」派對，證明她歌唱實力，不過外媒的照片卻是真實模樣，她被嫌腿壯，沒想到張靚穎隨後在微博曬出「精修」後的照片，被揶揄差很大！
張靚穎9日在加州出席活動，她心情大好，讓外國媒體拍個夠，不過照片因為太過真實被嫌腿粗，儘管近距離臉蛋還算美，但臉上一些細紋還是難掩歲月痕跡。對此，張靚穎乾脆在自己微博貼美照，自嘲「外媒不給修圖，偶們季幾修（我們自己修）！」美化過的臉蛋與腿部都「進化許多」，讓網友笑稱「修圖真的很重要！」
(中時電子報)
關鍵字：張靚穎
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