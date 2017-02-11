地牛翻身 高巿3人跌倒被砸傷

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台南近海11日凌晨1時12分發生芮氏規模5.6地震，高雄市最大震度3至4級，高巿府消防局119共接獲3起地震相關跌倒或被物品砸傷救護，3人都是女性，均意識清醒。

凌晨1時16分岡山區岡榮路34歲女子，因地震起床跌到右後腦勺撞傷，1時20分，岡山區筧橋路87歲婦人，被木製存錢筒砸傷頭部，頭有撕裂傷，凌晨2時12分鼓山區九如四路26歲女子，在清理地震掉落物時，不小心在浴室滑倒頸椎受傷。

(中時)