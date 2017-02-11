警車代替救護車 寒冬救氣喘6歲小女孩一命

警方如及時雨將吳姓婦人的6歲女兒送醫，即時救回一命！（陳世宗翻攝）

「救人如救火！」台中市警局第六分局市政派出所巡佐袁金松、警員鍾啟翰於日前晚上20時巡邏時，在環中路與朝馬路口看到1輛銀色轎車在快車道奔馳，且違規闖紅燈，立即開啟警示燈上前攔查。

警方在下一個路口攔下時，駕駛吳姓婦人馬上衝下車，驚慌地拍著警車的車窗求救，原來是她女兒氣喘發作需送醫，因情況緊急，警方立刻將警車當救護車護送就醫。

吳姓婦人向警方表示，她6歲女兒天生有氣喘的症狀，每到冬夜溫降時總會突然發作，天冷在家看電視時突然氣喘發作，而家中的氣喘藥又剛好用完，送醫途中遇到警方請求協助。

員警發現其女兒臉色發白、四肢無力，情況非常不樂觀！馬上將她女兒抱上警車，並鳴警笛護送母女到台中榮民總醫院急診室；經治療後小妹妹已平安出院，吳姓婦人淚流滿面不斷感謝警方的幫助，救回女兒一命。

(中時)