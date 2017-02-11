慶元宵 彰化花壇鹿港有看頭

慶祝元宵節，彰化縣內舉辦多場慶祝活動，其中最具特色的是在花壇鄉登場的燈排遶境活動，而在鹿港天后宮也有花燈可以欣賞。

每年到了元宵節，彰化縣花壇鄉都會舉辦燈排遶境活動，民眾扛著燈籠製成的燈排，在村落遶境祈福，燈排是由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀有如一艘船一樣，而燈籠上也會寫上各庄的姓氏，因此又被稱為字姓燈，居民元宵節時扛著燈排在文德宮前集合，向福德正神敬禮後就展開遶境活動，花壇白沙坑地區也因此成為不夜城。

而具有悠久歷史的鹿港小鎮，老街和寺廟充滿傳統色彩，自然在元宵節不能缺席，為了歡度元宵節，鹿港鎮公所將在元宵節當天舉辦金雞報喜鬧元宵踩街活動，鎮公所邀請鹿嗚國中舞龍隊、鹿港國中虎爺陣等民俗技藝團隊等隊伍踩街，展現傳統技藝文化。

而鎮公所也準備了2000個「夢想雞」小提燈，在元宵節前1天晚上在文武廟停車場發放，民眾領取後回家在家中DIY，隔天元宵節參加金雞報喜踩街活動，前200名參加者打卡按讚，可以獲得福袋1個。

至於鹿港天后宮也推出元宵節花燈展，展覽以「雄雞唱韻」為主燈，另外搭配4大美人花燈，其中雄雞唱韻主燈公雞頭部上仰，嘴巴張開啼叫，象徵大地回春；而4大美人花燈主角則是楊貴妃、西施、王昭君、及貂蟬，展現花燈的美人線條，歡迎民眾前來賞燈。1060211

(中央社)