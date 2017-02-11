東勢新丁粄節登場 展出120斤新丁粄
2017台中東勢新丁粄節今天熱鬧登場，現場展出120斤傳統新丁粄，還將舉行?粄比賽，歡迎民眾逗熱鬧。
台中市客委會表示，新丁粄節除延續往年規劃辦理120斤傳統新丁粄展示、擲筊祈福活動、求子儀式、求文昌儀式、丟炮響表演、客家優秀團體表演等系列活動，並將在「傳統新丁粄?粄比賽」活動中，強調文化街各廟宇的「新丁會員?粄比賽」，回歸傳統家戶?粄的趣味性。
客委會指出，為強化在地民眾參與，市府客委會也打破往年在東勢客家文化園區舉辦大型晚會的方式，改在貼近文化街的鯉魚伯公公園，元宵節晚上舉辦以在地青年為主的藝文展演活動。
客委會表示，今天上午歡慶踩街活動，將有結合客家社團、學校學生、社會青年組成精彩的踩街隊伍展現活力，除有苗栗、彰化等縣市組團參與，日本鳥取縣也組團來台共襄盛舉。1060211
(中央社)
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