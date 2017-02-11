鬧元宵看煙火 高雄交管運輸到凌晨2時

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鬧元宵賞煙火，高雄市配合民眾參加高雄燈會藝術節，捷運、渡輪和公車延長營運時間到凌晨2時，另配合12日「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」，高捷提早於在清晨4時30分發車。

元宵節，高雄市有一系列的燈會活動，愛河畔有燈飾展，晚上6時30分萬人提燈遊行，接著有愛河煙火，午夜於西子灣海堤有「大港煙火秀」，時間逾20分鐘。

預期賞燈人潮大量湧現，市區交通將壅塞，部分路段交管，市府提醒民眾避開，以免塞在車流中動彈不得。

配合燈節的跨夜活動，高雄市大眾運輸含捷運、渡輪及公車都延後收班。高捷規劃延長營運時間，橘線西子灣站末班車延長到12日凌晨2點發車。預估疏運高峰是凌晨30分到2點。高捷說這段期間僅開放西子灣站、鹽埕埔、市議會站進站，另紅線三多商圈站延長到凌晨1點30分，也僅開放當站搭乘，其他車站不開放。

公車配合捷運接駁，於西子灣站2號出口規劃付費接駁公車，每5分鐘1班，滿載就發車，並視現場人潮機動加密班次。旗鼓航線渡輪也加密航班到凌晨2時，每10分鐘1班輸運遊客，當晚7時到午夜不提供遊客燃油機車載運服務。

提燈在下午6時在愛河畔5個據點發放，接著有萬人提燈大遊行。

萬人提燈遊行的交管路段從下午5時到晚上11時，管制範圍包含前金區河東路以東、市中一路以西、七賢二路以南與五福三路以北區域，前金區河東路及鹽埕區河西路之七賢一路至五福三路段禁止車輛通行與停放。

午夜的「大港花火秀」，晚上9時至2月12日凌晨2時交管，管制範圍包含鼓山區哨船街、蓮海路、萬壽路（鼓山一路口、鼓山一路133巷口管制進出）、忠義路、興國路及旗津區廟前路（海岸路至發祥街段）禁止車輛通行（當地民除外）。

此外，2月12日在世運主場館舉辦的「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」於2月12日在世運主場館登場，高捷紅、橘線也提早於當日清晨4時30分發車，讓參加賽事的跑者們便於前往會場。1060211

(中央社)