寒流發威玉山下雪 其他高山有機會降雪
寒流發威，中央氣象局觀測，今天清晨4時5分，玉山開始下雪，到早上8時已經累積1.9公分積雪，降雪持續中。
入冬最強寒流報到，中央氣象局表示，原本預期這波冷空氣偏乾冷，但今天東南方的中高層雲系有水氣移入，空氣加上濕度符合條件，玉山清晨開始降雪。
根據中央氣象局觀測，玉山從清晨4時5分開始降雪，一直到上午8時已經累積1.9公分厚的積雪，降雪還在持續中。
氣象局也預測，今天中南部山區水氣較多，3000公尺以上高山都有機會下雪，明天起水氣再度減少，降雪機率低。
氣象局也提醒，這波水氣雖然主要影響範圍在高山，平地降雨機率仍低，但雲層較厚，陽光露臉少，民眾還是要注意保暖，做好防寒措施。1060211
(中央社)
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