巴西軍警罷工及宵禁 引發民眾恐慌
巴西聖埃斯皮里圖州的軍警自4日起展開無限期罷工後，州府維多利亞每晚都有宵禁。社群網路散播「下午6時後，沒有人可以出門」的訊息，引起民眾恐慌。
1名不願透露姓名的女子告訴巴西媒體，她收到帶有恐嚇威脅意味的類似訊息：「不遵從命令上街者，只有死路一條。」
聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）治安危機直接反映在街頭。自該州軍警罷工以來，已經死了100多人，加上商店被洗劫，盜竊案頻頻發生，致使民眾都將手機、手錶和珠寶首飾放在家裡後才敢出門。
石油作業技術人員卡達斯（Luiz Caldas）表示，他和妻子已經5天沒有上班。今天卡達斯開車出門，每隔幾條街就看見有人陳屍路邊，不知是發生車禍還是被殺。
由於維多利亞都會地區大部分商店都關閉，居民紛紛在家裡囤積糧食，趁宵禁前到超市搶購肉類、麵包和餅乾。某些超市，民眾甚至排隊兩小時才能進去。
超市也採克難方式運作，因為公車停駛，很多員工沒有上班，只能1個人當2、3人用。據傳也有超市趁機坐地起價。
今天聖埃斯皮里圖州的情況更加惡化，因為刑警也加入罷工行列。刑警公會主席拉泰薩（Rodolfo Laterza）表示，這是為捍衛刑警的「合法防衛行為」。
實際上，聖埃斯皮里圖州刑警兩天前已局部停擺，抗議1名同僚在街上嘗試遏阻1宗機車搶案發生，結果遭歹徒槍殺。
巴西司法部雖然派遣國家安全部隊和陸軍前往聖埃斯皮里圖，協助維護治安，但居民仍然沒有安全感。
當地居民對軍警罷工的看法不一，只有少數人支持警察爭取調薪，多數人則因近日犯罪率飆升而反對警察罷工。1060211
(中央社)
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