全台金雞慶元宵 各地活動盛事報你知

全台今天金雞慶元宵，除了台灣燈會在雲林，北中南三地燈會亮點精彩，桃園、南投、花蓮燈會盛況可期；苗栗（火旁）龍、新北的天燈、南鹽水蜂炮、台東炸寒單爺等民俗活動熱鬧滾滾。

●2017台灣燈會－雲林縣府規劃園區約50公頃，有「虎尾」（雲林高鐵站至農博生態園區）、「北港」（中山路街區至觀光大橋周邊）兩大燈區，地點包括農博生態園區、高鐵雲林特區及北港鎮，分別以「友善大地」、「多元文化」、「燈會原鄉」為3大主軸，

●2017台北燈會－2017台北燈會台北燈會、高雄燈會與台灣燈會並稱為台灣三大燈會，成為台灣元宵必看活動之一。從4日到12日，地點在北門廣場至西門紅樓（中華路一段），打造永久性藝術地景，搭配生肖或動物等主題、透過高科技聲光效果，營造瑰麗大氣的燈光造景園區。

●2017高雄燈會藝術節－從大年初三到2月12日正月十六，為期14天，跨過春節與元宵。除在愛河沿岸舉辦，同時結合旗山、岡山、佛光山等三個燈區。高雄燈會藝術節繽紛多彩的燈飾綿延在愛河兩畔，更有水上劇場、酒吧一條街與燈會大遊行，除了七彩燈海、表演與花車，今天在第一港口（西子灣）還有「大港煙火」高空煙火秀，利用輕軌、雙層巴士、旗津遊輪等大眾運輸，從不同的角度體驗高雄港都魅力。

●2017中台灣元宵燈會－5日起至19日在台中公園及港區藝術中心登場，展期15天。台中、清水各有12米高的百鳥之王主燈，台中公園為黃色系、雄性的「鳳」；清水是紅粉色系、雌性的「凰」。每個整點的主燈秀「鳳凰花開」除了繽紛的燈光效果，結合花香煙霧及鳳凰舞者隨主燈起舞，帶給賞燈民眾視覺、聽覺與嗅覺的感官新體驗。

●「2017桃園燈會幸福起家」－10日至19日在龍潭大池熱鬧登場，以「幸福起家」為主題，規劃全國首創環湖主燈秀、百年客家踩街-龍潭迎古董接財神、水上高空煙火，還有國內外表演團體參與演出，邀請大家來桃園龍潭大池賞燈，感受最在地的節慶活動。

●2017南投燈會－從1月21日直到2月19日，為加碼慶賀元宵節，今年邀請大陸重慶國際級演出團隊「銅梁火龍」9日至11日來台做首次展演。火龍演出除精湛舞龍以外，也利用生鐵燒成的鐵水，往空中打散呈現出烈焰火花，在璀璨的火光中舞龍，震撼全場，氣勢非凡，將帶給民眾新年吉祥新氣象。

●花蓮縣太平洋燈會－全台唯一水陸雙燈秀，市區安排「鳳舞奇萊主燈秀」、「人文水世界聲光秀」、「創意工藝花燈」及絢麗的光環境；鯉魚潭有最受歡迎的「紅面福鴨水舞秀」。

●苗栗（火旁）龍－（火旁）龍為客家鬧元宵的傳統民俗活動之一，經過點睛的祥龍象徵具有靈性，可在元宵節前夕到市區遊街向家戶拜年，民眾可用鞭炮擲向舞動的龍隊，象徵「越炸越旺」。苗栗(火旁)龍透過一系列活動，傳承苗栗客家民俗文化，是客委會客庄十二大節慶之一，更與鹽水蜂炮、平溪天燈、台東炸邯鄲並列為台灣四大元宵節慶，歡迎民眾前來逗熱鬧體驗客家元宵慶典。

●台南2017鹿耳門聖母廟元宵活動－台南享譽全國元宵活動包括「鹽水蜂炮」及「正統鹿耳門聖母廟」迓春牛、炸蜂炮、國際高空煙火秀等系列活動。位於安南區的正統鹿耳門聖母廟，自古以來即有迓春牛的習俗，每年在春節期間將春牛供奉在廟前，摸春牛即能為新的一年帶來好運勢。

在今天（農曆1月15日）傍晚，信眾將以金紙敷成，內有通寶銅錢的春牛，抬著繞行村莊，舉行迓春牛遊行，消災去厄。晚間7時40分則是鞭春牛，象徵春耕的起始，接著就是重頭戲搶春牛登場。

●鹽水蜂炮－10、11日（農曆1月14、15日）元宵節熱鬧登場，重頭戲是元宵節當晚在鹽水國中操場施放「金雞報喜慶元宵」三座主題花燈炮城，五彩繽紛的高空煙火將讓遊客驚豔連連。今年武廟特別以「金雞報喜慶元宵」為主題，打造三座40尺*8尺*7尺搭配LED的花燈炮城，遊客感受到鹽水蜂炮聲光震撼威力與美感。

●台南「2017月津港燈節」－以「四季禮讚」為策展主題，邀請來自法國、日本及台灣超過20組國際藝術團隊進駐台南鹽水，首度透過光環境營造出「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」四季氛圍，加上科技藝術、立體雕塑、燈光設計等方式呈現四季之美。

●「2017台東元宵民俗嘉年華會-金雞報喜炸寒單‧閃耀燈火慶元宵系列活動」－真人以血肉身驅抵抗鞭炮轟炸的「炮炸寒單爺」活動，10日起一連兩天在台東市南京路廣場、市區各街道舉行，今年將有近20場次。「北天燈、南蜂炮、台東炮轟寒單爺」已成為國內觀光的重頭戲。

●平溪天燈－被國際媒體列為此生必遊的「平溪天燈節」，原是清代中葉福建泉州胡姓家族從家鄉帶來的民俗，最初僅見平溪十分寮、南山坪地區。天燈原具作為與神明溝通的工具，而後因盜匪侵擾，轉為警示及信號的功能；另因臺語諧音有「添丁」祈求生子之意。1988年平溪一群熱愛家鄉的年輕人共同發起「放天燈」活動打響名號，經民間及政府的通力推廣，規模逐年擴大，參與人數急遽增加，成為享譽國際的節慶活動。

●新北市萬里區獨一無二的「野柳神明淨港」。野柳居民大多以漁業為生，相傳清代時期外海曾發生嚴重船難事件，經當地「保安宮」的主祀開漳聖王指示，每年定期在農曆正月十五日舉行「神明淨港」儀式。元宵節當日由壯丁抬著神轎，不畏天候衝跳進入野柳漁港內，並泅水至漁港對岸登陸；接著神轎隊伍則於寬廣空地赤足急奔通過炭火堆，舉行「過火」儀式，以「水中去、火中來」的儀式護佑庄民平安，漁獲滿載。

●基隆市－七堵煙火嘉年華今天元宵節在崇孝街永安綜合公園登場。七堵區公所表示，基隆七堵煙火嘉年華前身為基隆河煙火節，起源自大華橋至崇智橋間兩岸的八德、富民里里民，元宵夜彼此相約從兩岸互放煙火較勁，轉變為七堵元宵佳年華盛會。

●宜蘭縣羅東鎮猜謎－古代私塾在開學時，家長會為子女準備一盞燈籠由老師點亮，象徵學生前途光明，稱為開「智慧燈」。為了找回這種虔誠與心意，元宵節今天下午5時20分起，在鎮公所廣場「金雞報喜慶元宵」活動，邀請親子及學生參加，公所將準備燈籠及由文昌帝君加持過的智慧筆。

●宜蘭五結走尪－相傳百年的走尪活動，考量保有傳統味道，今年活動取消現代走尪（扛神轎競速），保留傳統走尪（扛神轎過金火），重現利澤老街熱絡情景。傳統走尪在元宵節今天下午3時起登場，晚間發贈燈籠，舉辦猜燈謎活動。

此外，12日上午除有彩繪虎皮活動之外，當天下午也有「尪揹某趣味競賽」和「爆尪淨新娘」。「爆尪淨新娘」活動，相傳是過去居民以鞭炮炸王公，助長神威，並鑑定新娘是否被狐狸精附身，現在演變成去除邪氣，祈求家庭平安的民俗，

●新竹縣－「2017新埔花燈迎天穿」踩街活動今天登場，超過千人組隊報名，大型花燈將移動、走上街頭，驚豔全場。今年的移動花燈是以天干地支為發想，往年行進是橫走式，今年是直走式，尺寸高5米、寬2.5米、長度是5米，從平面設計圖到製做成立體花燈，每個燈組製作過程需要7至10天，總重量3、4百公斤，每台要6至10人來推拉。

●新竹市－「團圓慶元宵．浪漫護城河」11日下午3時起跑，廣邀50位手作達人，將在護城河畔設攤，打造文創市集；同時在青少年館旁綠地還有兒童劇團表演、猜燈謎等活動，下午5時也將免費發放5000份「雞鳴鳳舞小提燈」。

●南投松柏嶺受天宮慶元宵萬人吃平安米糕桃－全國最大1萬1988台斤米糕桃在南投！2017松柏嶺受天宮元宵米糕桃、鳳梨酥萬人吃平安活動，11日元宵節當天盛大展開，下午有挑米糕進廟埕、揭桃儀式、擲杯祈福，晚間有音樂晚會。

●雲林縣－褒忠鄉馬鳴山鎮安宮「五年千歲元宵遶境祈安吃飯擔」，雲林縣政府正式登錄為無形文化資產。鎮安宮五年千歲遶境祈安吃飯擔活動，成為每年元宵節特色之一，流傳至今300多年。今天元宵節在褒忠鄉新湖村新厝仔參天府旁農地舉行。

●澎湖縣－曾在100年獲選為全國「人文薈萃類」10大特色漁港的澎湖外垵漁港，是澎湖目前最具規模的漁港之一，每年元宵節，港區所有的近300艘大小漁船暫停出海捕魚，從元宵暝開始一連3晚的「海上燈會」，同步點燈祈福，藉此來感謝神恩，並搭配各式煙火，非常壯觀美麗。1060211

(中央社)