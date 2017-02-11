一吻鍾情？這節目讓陌生人首次接觸就熱吻

外國心理學家建議，如何讓自己成為對方眼中的「接吻高手」，保持口腔乾淨、外表與穿著乾淨整齊，並且多用心去感受對方的反饋，才是接吻真正的意義。（達志影像/Shutterstock）

微風台北車站接吻大賽每年都高人氣，今年吸引130位民眾、共65對同樂，參與「跟著台鐵去旅行 第六屆Non-Stop十分幸福接吻大賽」。(圖/本報系資料照)

每年情人節，台北車站車站大廳接吻大賽吸引情侶挑戰，今年多達65對情侶報名參加，雙方將以接吻加新娘抱方式，完成主持人指定關卡，維持到最後隊伍即可贏得大獎。有研究顯示，接吻有助心情愉悅，但接吻可以找到真愛嗎？究竟是「一吻鍾情」還是「絕情」？

每人一生中平均花費336小時在接吻，研究顯示每天接吻3次能保持整天心情愉悅，甚至還能減肥、增加抵抗力等益處。且大多數人記得第一次接吻的細節，比第一次發生關係更清楚；親吻量和雙方對這段關係的滿意度成正比，可見「吻」在生命中的重要地位。

情人節將至，每個人都希望身邊能有一位Mr. Right能夠陪伴自己過節，但是，「接吻」可以找到真愛嗎？如果2個陌生人的第一次接觸，就是從「接吻」開始，那彼此的關係會怎麼發展下去呢？是不是自己的「菜」，吻了就知道？

當一群單身的男女在碰面後，連打招呼和自我介紹都省略，直接用接吻進行配對，不論過程是熱情如火或尷尬至極，結束後雙方將自行決定是否要進入下一階段，展開2分鐘的快速約會，若有好感的話再進階到真實世界的約會。當然，過程也可能有人出現反悔、放鴿子狀況。

例如31歲的房產經紀人喬安娜，給自己訂下3次約會前決不親吻的原則，但面臨被要求和陌生人接吻的情況下，嘗試一次先吻再說的感情，成了她最大的考驗。或是從來沒接過吻的超級宅男喬許，27歲的他從出生後除了和母親、奶奶外，從沒有和女性接吻過的經驗，但即將和他配對接吻竟是情場高手的比佛利拜金女，第一次的親密接觸會給2人世界帶來什麼火花呢？化學效應是否能夠延續，或者又是一場無疾而終的戀愛幻想。

顛覆大眾對約會的定義，TLC旅遊生活頻道《一吻鍾情》以社會實驗的角度切入，讓陌生人一見面就火辣辣接吻，用吻帶來的化學反應感受戀愛時刻，從生物的本能反應幫助寂寞的心找到真愛，一吻就知道是不是你的菜，也滿足觀眾對陌生人彼此間第一個吻的好奇心，讓人尷尬卻又忍不住想看下去！2月15日起每週三晚間9點首播。

(中時電子報)