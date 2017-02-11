日諧星變性成女兒身 曝與小鮮肉享受魚水之歡

日諧星KABA歷經多次變性手術，已正式成為「女兒身」。(圖/椛島永次推特)

日本「男大姊」諧星KABA早期以團體「dos」出道，近年她在泰國完成變性手術，成為真正的「女兒身」，不過上節目時則自曝以「女性身分」享受魚水之歡，對象還是讀研究所的小鮮肉。

她透露是在聯誼聚會上認識對方，由於男方平時鮮少看電視，根本不知道她是藝人，未料兩人看對眼後竟生米煮成熟飯，讓她首次以「女性身分」嘗試性愛，更自曝過程中不斷變換各種體位，完事後仍不知她變性過，超露骨的發言讓來賓聽得瞠目結舌，主持人還故意要求她克制發言內容，引發全場哄堂大笑。

據悉KABA為了成為真正的女人，毫不手軟砸下一千萬日圓動手術，甚至還動了聲帶手術「變女聲」，不過疑似整上癮反而讓人覺得越看越怪，不斷虧她「整過頭」。

(中時電子報)