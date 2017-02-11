香港地鐵大火18傷 嫌犯疑有精神病

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香港一列地鐵昨天晚間發生人為縱火，引發社會恐慌，目前傷者增加至18人，其中3人命危。香港警方指出，縱火嫌疑犯已婚，住在柴灣，與妻子育有一子一女，疑有精神病。

綜合香港電台等港媒報導，這起事故發生在昨晚尖峰時間，一列由金鐘開往尖沙咀方向的列車發生人為縱火，一名男乘客涉嫌在車廂自焚，引發火警。

報導稱，大批乘客在列車抵達尖沙咀站後，慌惶衝出車廂逃生，事件導致18人受傷，其中3人命危，包括涉嫌縱火被捕的60歲男子。傷者中有1名台灣旅客，她的身體有多處燒傷。

香港警方在現場查獲疑似是助燃劑的液體，拘捕1名60歲涉嫌縱火的男子。警方相信嫌疑犯因個人理由縱火，與恐怖襲擊或針對公共交通系統的襲擊無關。

警方指出，嫌疑犯作案時聲稱有人傷害其子女，員警事後聯絡他的妻兒，證實子女安全無恙。警方調查出他有精神病就醫記錄，需要定期復診。

另外，港鐵尖沙咀站早上重開，荃灣線的列車正常行駛。1060211

(中央社)