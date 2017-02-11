雲嘉南與高屏 空氣品質不佳

我要評比

根據行政院環境保護署的空氣品質監測網資料，今天各地空品指標（AQI），以雲嘉南與高屏須要注意，上述區域已達「對所有族群不健康」的紅色範圍。

除雲嘉高屏外，紅色範圍的區域還包括了竹山與斗六，環保署提醒上述地點的民眾宜減少戶外活動。此外，馬祖、金門、埔里及南投地區亦已進入橘色指標範圍，對敏感族群來說，空氣品質並非理想。1060211

(中央社)