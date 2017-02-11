台南5.6地震 氣象局長：未來2週有餘震

今天凌晨1時12分，台南近海發生芮氏規模5.6地震，台南最大震度6級，氣象局長辛在勤說，很少發生不代表不會發生，未來2週都可能有餘震。

今天清晨1時12分，南台灣一陣天搖地動，將許多民眾從睡夢中震醒，氣象局地震測報中心觀測，這起地震發生在台南近海、曾文溪口附近，芮氏規模5.6，台南最大震度6級，高雄、屏東、嘉義、雲林和彰化也有4級震度。

中央氣象局長辛在勤今天受訪時表示，歷史上這個地方也曾發生過規模相當的群震，這次地震不是這個地區首次地震，而他也說，西部雖然很少發生地震，但不表示不會發生。

他進一步說明，群震指的是短時間內發生許多震度和規模相當的地震，因此沒有主震和餘震的差別，今天發生規模5.6地震後，接著有規模4.2餘震，是屬於較常見的地震序列，預估未來2週還會陸續發生規模不等的餘震。

他表示，台灣主要累積應力的地方集中在中央山脈和東部，因此地震較頻繁，但是西半部也有一些較破碎的地帶，累積能量到達一定程度就會釋放發生地震，提醒民眾無論在哪裡都要做好防震準備。1060211

(中央社)