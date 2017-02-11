高雄燈會重頭戲 萬人提燈遊行

2017高雄燈會藝術節活動到2月12日，今天燈會重頭戲是萬人提燈大遊行，下午6時在中正河東服務台等5據點發送數萬盞「旺來雞」小提燈，歡迎民眾參加提燈遊行。

除了提燈大遊行活動，今天晚上12點最後一場「大港花火秀」將與民眾跨夜慶元宵，長達20分17秒的精彩煙火，要讓民眾對高雄燈會藝術節留下璀璨夢幻的美好回憶。

今年高雄燈會非常精彩，有藝術燈飾區、宗教燈區、特別燈飾區、燈飾佈置競賽及全國創意花燈競賽區，還增加兒童彩繪燈籠隧道，愛河兩岸也裝設符合水岸意象的藍白碎燈，還有水上劇場絢麗燈光秀，把愛河點綴的美輪美奐。

特別的是，河西路的「愛河狂想酒吧區」有復刻50、60年代美國大兵最愛造訪的酒吧一條街，由眾多國內外知名酒商設置品牌形象攤位，搭配特色下酒菜，還能近距離觀賞水上劇場與花火秀，人夜後都吸引很多民眾來感受愛河獨有的浪漫氛圍。

今天元宵節有萬人提燈大遊行，今年的遊行路線自民生河東路口至五福七賢路口；市府規劃並建議民眾遊行後轉往香蕉碼頭，或搭捷運至三多商圈站再步行至星光水岸公園觀賞燦爛的大港花火秀，度過一個璀璨夢幻的元宵節。

市府將會在元宵節下午6時在五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西服務台、中正河東服務台等5 處發送旺來雞小提燈，歡迎民眾領取。相關訊息請上2017高雄燈會藝術節活動官網http://www.2017khl.com/查詢。1060211

(中央社)