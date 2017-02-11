苗栗(火旁)龍之夜 元宵掀高潮
苗栗2017元宵(火旁)龍系列活動今晚將在苗栗市河濱公園舉行「(火旁)龍之夜」，民眾除可體驗(火旁)龍，9支龍隊也將輪番接受炮陣轟炸洗禮，為客家元宵慶典掀起最高潮。
苗栗市公所舉辦(火旁)龍系列活動，今年已邁入第19屆，除了是客委會客庄十二大節慶之一，更發展與「北天燈」、「南蜂炮」齊名，成為台灣元宵重要節慶，近年更推向國際觀光，吸引不少國內外遊客參加。
苗栗客家鬧元宵「(火旁)龍」獨特習俗，包括糊龍、點睛、迎龍、(火旁)龍、跈龍、化龍等六部曲。每到元宵節，祥龍都會挨家挨戶獻瑞祈福，店家也會包龍，在舞龍的同時，點燃鞭炮串擲向龍頭及龍身，象徵新的一年「愈炸愈旺」。
2017苗栗(火旁)龍系列活動，今晚在苗栗市河濱公園舉辦「(火旁)龍之夜」，主辦單位下午5時30分起安排霹靂(火旁)龍及親子舞龍供民眾體驗；晚間7時許由台灣火舞歷屆冠軍的Scream火舞團，結合火與武術表演火舞翔龍炫光秀揭開序幕，接著今年8支龍隊將輪番上陣，接受炮陣轟炸洗禮。
(火旁)龍的「火旁」字是客語鞭炮爆炸的聲音，龍身舞動穿梭的同時，接受來自四面八方的鞭炮轟炸，頓時煙硝四起，宛如神龍在雲霧中翻騰，為每年元宵(火旁)龍系列活動掀起最高潮。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。