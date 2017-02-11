結合AR與VR 用手機玩台北燈節

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台北燈節首度移師西門町，也加入時下最夯的AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）技術，北市觀傳局表示，民眾可先下載「COCOAR2」掃描軟體，在現場找AR立牌掃描、合照。

台北燈節融入AR與VR技術，民眾下載完掃描軟體後，可掃描燈區內3塊大型AR立牌上的燈節意象圖案，就會浮現燈節圖像相框。

全部燈節圖像相框集滿後，可到國軍英雄館前的4號服務台換取每日限量300份的全像投影（Hologram）景片，可用手機看到立體的主燈小奇雞燈光秀。

VR部分，民眾點入台北燈節首頁，就可看到燈節完整街景，就算不在現場，也可看到燈節全貌，手機觀看時，還可留存畫面。

主展演區、光雕區、紅蛋區、扭蛋區、彩蛋區、蛋黃區、蛋白區、金蛋區等8區都有VR燈節，只要切換成VR模式，戴上特製眼鏡，就能身歷其境。1060211

(中央社)