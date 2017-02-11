川普讓步遵一中 提勒森幕後扮關鍵

美國官員說，川普接受北京要求，重新承諾遵守「一中」政策，是深受新任國務卿提勒森影響，幕後的提勒森認為，在川普掃除對美中關係長期基石的疑慮前，雙方關係將陷於停頓。

路透社報導，要求不具名的官員表示，在本週提勒森（Rex Tillerson）參與了白宮的會談之後，白宮才於昨天川普與中國大陸國家主席習近平通完電話後，公布這項突如其來的立場調整。

提勒森加入了國家安全顧問佛林（Michael Flynn）及其他成員的這場會商，一名官員形容在會中大家一致努力說服川普，告訴他接受遵守一中政策「是正確方向，且是對美中關係與區域穩定的正確作法」，提勒森等人最後成功說服了川普。

過去並無外交經驗的前埃克森美孚（Exxon Mobil）執行長提勒森，9天前才獲國會通過就任國務卿，這次成功介入讓川普遵守一中政策，顯示由白宮主導下的川普政府，這位新國務卿仍能在部分地緣政治議題上參與決策。

其他川普的優先議題，像是打擊伊斯蘭國（IS）、對抗伊朗及改善與俄羅斯的關係，提勒森的影響力仍有待觀察。

提勒森在精心設計川普重拾一中政策聲明一事扮演要角，但暫時還不確定他與其他成員是否當川普的面敲定此事。此事另一關鍵角色則是國家安全顧問佛林，消息來源表示，佛林3日才與大陸國務委員楊潔箎通過電話。

任職埃克森美孚石油公司執行長時，提勒森與中國大陸有段複雜的歷史。基於公司在大陸長期的商業利益，他得定時與大陸的國營石油公司打交道，但也拓展與越南探勘石油的關係，而越南與中國大陸在南海有領土爭議。

一名美方官員表示，中方向華府釋出信號，在川普重申一中政策前，習近平不會與川普通電話，雙方關係也無法改善。

在美國的中國問題專家表示，川普改變立場重拾一中政策，有助化解緊張，並開啟對話。但他們也提醒，這不代表川普在其他議題上也會軟化，包括像是南海問題、揚言對大陸貨品提高關稅，以及施壓北京去制約北韓。

戰略暨國際研究中心（CSIS）的專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，川普在敏感的一中議題上順從中方，「會增加風險，因為中方會得出一個結論認為川普縱然嘴硬，但若施加巨大壓力，仍能讓他改變。」（譯者：中央社陳亦偉）1060211

(中央社)