NBA》林書豪練球了！籃網主帥盼再掀林來瘋

林書豪先前在籃網與暴龍賽前認真練投的模樣。(美聯社資料照)

儘管林書豪11日因為左腿傷勢缺席本季第42場比賽，籃網總教練艾金生仍在接受《Newaday》訪問表示，「林書豪回到場上練球了，卻沒復出時間表，以我個人而言，我仍然期望可以看到林來瘋再啟另一章節，但不是絕對需要的。」

籃網1月23日宣布林書豪因為左腿傷勢加重，至少再休3到5周，到了下周二出戰灰熊剛好滿3周，下周四與公鹿之戰，則是籃網在明星賽前最後1場例行賽，豪哥出賽機率都不大，最可能仍在25日遭遇金塊時宣告復出。

「我不想假設性去說什麼，林書豪的狀態確實慢慢進步，他一直在認真復健，每天都有改善，但我們沒打算訂出任何復出時間或日期。」艾金生說。

11日剛好也是林書豪面對湖人「小飛俠」布萊恩，仍然攻下生涯最高38分的5周年，那場比賽是林來瘋時期的第4戰，當時身為尼克助教的艾金生，全程目睹了林來瘋，對他而言，林來瘋具備的意義當然格外不同。

「我對林來瘋的印象太特別了，」艾金生說，「這是很棒的故事，一個球員不可思議從谷底爬了上來的奮鬥故事，也是一個有關黑馬的故事，整個故事又剛好發生在紐約，一個特別的傢伙，一個特別的球員。」

「我們挖來林書豪只有1個理由，且很興奮看到他季初替我們做到的事，我可以說是林來瘋第2章，也不一定要說林來瘋，起碼他能以控衛身分幫我們帶來正面效應，那是我的期望，也是林書豪的，所以我很期待他回到球場。」

(中時電子報)