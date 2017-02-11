全球第一個米其林拉麵與街頭小吃 都要來台開店啦
又有米其林星級餐飲名店被業者引進台灣啦！為擴大搶攻外食餐飲商機，代理引進米其林港點點心專賣店「添好運」入台的和億生活集團，今年已又取得國外米其林一星餐廳品牌日本「「Tsuta蔦」拉麵，以及新加坡街頭庶民小吃「了凡」的代理權，企圖援引並復刻「添好運」在台成功模式發展連鎖，兩品牌在台首家門市，均預計在今年上半將落腳於台北市西區人潮集散地－HOYII北車站。
和億代理進的「Tsuta 蔦」是世界第一個摘星拉麵品牌，「Tsuta 蔦」於2012年1月創立於東京巢鴨，2014至2016榮獲「東京最佳拉麵」、2016年、2017蟬聯米其林一星。台灣是「Tsuta 蔦」繼新加坡後第二個海外據點。
「了凡」則是米其林指南中首次摘星的小販餐飲品牌，「了凡」發源於新加坡牛車水大廈，自2016年獲得摘星認證後，成為各國旅客必朝聖的據點，而台灣將是「了凡」除新加坡以外的第一個海外據點。
「Tsuta」拉麵店在新加坡門市的售價，價格最便宜的拉麵落在330元台幣左右，最貴的拉麵約落在500台幣左右。而「了凡」在新加坡，單點的飯麵約落在100-110元台幣左右，套餐約落在195台幣左右。
在兩大米其林一星品牌加入版圖後，和億生活集團，已是台灣有最多星級餐廳品牌餐飲集團。
和億生活集團自2014年創立至今，目前旗下擁有自營商場HOYII北車站，代理經營的「添好運」與全美最大法越三明治「Lees Sandwiches」，事業版圖橫跨「商場經營」與「美食餐飲」。去（2016）年集團總營收12億元，其中已有7家連鎖門市的添好運貢獻了10億 。
和億生活執行長林晉頡表示，添好運今年預計再展店2至3家，Lee’s Sandwiches則將調整經營方向轉型朝社區拓展。而和億集團旗下4大餐飲品牌，全年展店目標6至8家店，集團年營收目標16億元。
林晉頡表示，和億集團在商場經營將持續續致力於扶植台灣文創品牌，及藝文跨界合作等規劃。同時將更聚焦代理品牌的餐飲事業。在集團餐飲品項更多元化之際，同時也打造HOYII北車站為全台星級密度最高的美食集團。
(工商)
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