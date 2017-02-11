屏議長認介紹5100人進KMT 「不覺得是人頭」
繼日前傳出有300多名黑道份子在北市加入國民黨，引發人頭黨員疑雲後，最近又有消息指出，在入黨期限前3天，屏東某重量級民代繳交了5100份申請書；對此，屏東縣議長周典論承認自己就是該民代，但強調不覺得這5000多人為人頭黨員。
國民黨屏東縣黨部最近共收到6600份新黨員申請，《上報》指出，其中有名民代在繳費截止日前夕，將申請書分了4批送出，且每批都超過千人，最後繳了5100份；而這5000多份申請書的介紹人欄位，要嘛就是直接寫上該民代，不然就是寫著其助理或是團隊成員的名字。
對此，周典論在接受《壹電視》採訪時，不諱言自己就是該名民代，他認為這就跟民進黨也在招黨員是同樣的道理；周還強調，要加入哪個政黨都是個人意願，所以他不認為自己介紹的這5100人是人頭黨員。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。