屏議長認介紹5100人進KMT 「不覺得是人頭」

周典論覺得自己介紹進入國民黨的5100人，並非人頭黨員。（中時資料照／林和生攝）

繼日前傳出有300多名黑道份子在北市加入國民黨，引發人頭黨員疑雲後，最近又有消息指出，在入黨期限前3天，屏東某重量級民代繳交了5100份申請書；對此，屏東縣議長周典論承認自己就是該民代，但強調不覺得這5000多人為人頭黨員。

國民黨屏東縣黨部最近共收到6600份新黨員申請，《上報》指出，其中有名民代在繳費截止日前夕，將申請書分了4批送出，且每批都超過千人，最後繳了5100份；而這5000多份申請書的介紹人欄位，要嘛就是直接寫上該民代，不然就是寫著其助理或是團隊成員的名字。

對此，周典論在接受《壹電視》採訪時，不諱言自己就是該名民代，他認為這就跟民進黨也在招黨員是同樣的道理；周還強調，要加入哪個政黨都是個人意願，所以他不認為自己介紹的這5100人是人頭黨員。

(中時電子報)