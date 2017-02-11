建國市場鬧元宵 千份湯圓與民同樂

建國市場鬧元宵千份湯圓與民同樂，現場還有摸彩活動，營造傳統市場不一樣的元宵味。（陳世宗翻攝）

台中市建國市場11日上午舉辦鬧元宵系列活動！現場提供千份應景湯圓給民眾暖胃抗寒，市場內信仰中心福德祠也提供開運錢母供民眾索取，自治會蔡鈴欽會長主動捐贈千盞花燈，期盼點亮建國新市場的買氣。經發局主秘蔡珍珍、立委黃國書，及市議員何敏誠、鄭功進、邱素貞等人到場共襄盛舉，現場還有摸彩活動，大獎包括iphone7、液晶電視等多樣大獎，營造傳統市場不一樣的元宵味。

蔡鈴欽表示，傳統市場必須海納年輕人的創意點子，才能開拓更多客源。此次年節系列活動，帶出近20年來少見的買菜人潮，希望透過千盞燈籠的捐贈，吸引更多年齡層的消費者來市場走走看看，享受最實在的人情味。

鄭功進說傳統市場是民生經濟不可或缺的一環，但如何讓市場變有趣，落實市場的定位與差異化將是關鍵。只有市府與攤商好好合作，透過各種活動讓民眾感受到市場之美，徹底擺脫固有的髒亂形象，相信全台最大、最好、最有人氣的國際級觀光市場是指日可待。

現場除自治會發給民眾的花燈外，立委黃國書也提早到現場給每個出攤的攤商一組市府燈籠。他表示元宵節是俗稱的小過年，以往每年都是靠著貨源充足的建國市場一次買齊，今年是建國市場第一次搬遷到新址，希望市場能繼續給民眾滿滿的媽媽味。

(中時)