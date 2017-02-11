川安會共識 美以核武保衛日本
美國總統川普11日凌晨在白宮與到訪的日本首相安倍晉三舉行會談，雙方表示將加強兩國在安全領域的同盟關係並深化雙邊經貿聯繫；美國將致力於使用包括常規武器和核武器，全力保衛日本。
新華網報導，兩國領導人在會談後發表的聯合聲明中說，美國致力於使用包括常規武器和核武器在內的全部軍事實力保衛日本，這一承諾「堅定不移」。
在經貿領域，美日領導人強調兩國應深化雙邊貿易和投資關係。聲明說，鑒於美國已退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），兩國將在雙邊框架下進行磋商。
(旺報)
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