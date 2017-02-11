元宵重頭戲 鹽水蜂炮魅力十足

台南地區在每年元宵檔期的重大慶典活動鹽水蜂炮，原本為了驅除瘟疫請神明出巡的傳統民俗，至今已成為地方重要觀光資產。（資料照片）中央社記者楊思瑞攝 106年2月11日

台南地區每年元宵檔期的重大慶典活動鹽水蜂炮重頭戲今晚登場，在鹽水國中操場施放「金雞報喜慶元宵」三座主題花燈炮城，屆時五彩繽紛的高空煙火將讓遊客驚豔連連。

今年鹽水蜂炮活動10、11日（農曆1月14、15日）元宵節熱鬧登場，年武廟特別以「金雞報喜慶元宵」為主題，打造三座40尺x8尺x7尺搭配LED的花燈炮城，在元宵節今晚讓參與的遊客感受到鹽水蜂炮聲光震撼威力與美感，讓來自全國各地民眾親身體驗一場充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅。

鹽水是台灣明末清初興起的港口市鎮之一，是所謂的「一府、二鹿、三艋舺、四月津」，足可見鹽水不凡的歷史地位。而蜂炮相傳是在清光緒年間，由於鹽水瘟疫肆虐，居民祈求武廟關聖帝君在元宵夜出巡繞境、趨除瘟邪，燃放鞭炮蛻變而成的，是鹽水獨一無二的民俗特色。

更在2013年入台灣宗教百景後，經交通部觀光局獲選為104年至107年「台灣觀光年曆」「台灣慶元宵─鹽水蜂炮」國際級民俗活動。

近年來更是國際媒體爭相報導焦點，吸引許多國際觀光客前來鹽水體驗蜂炮的緊張與刺激，而澳洲Get Lost雜誌更將其評選為「全球10大最佳慶典」之一，與巴西嘉年華、西班牙錫切斯狂歡節、義大利威尼斯面具嘉年華等知名慶典並列，也是亞洲唯一入選的慶典活動。

消防局籲請元宵節民俗活動參與的民眾，為了安全起見須裝備齊全，應戴上全罩式安全帽，並穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子部分以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入。

另戴上厚質棉紗手套，腳部束口式棉質厚褲子，厚質棉襪，高統、厚底安全鞋並戴口罩，阻隔蜂炮造成之懸浮微粒。若嫌安全帽太悶熱，可以帽子、護目鏡、口罩替代，最高原則就是將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外。1060211

(中央社)