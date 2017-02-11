南台灣地震 消防署：共4人受傷

台南外海今天凌晨發生規模5.6地震，內政部消防署統計，總計有4人受傷（台南1人、高雄3人）；台南市東區停電的部分，已在清晨1時45分全面復電。

南台灣台南、高雄等地凌晨1時12分傳出強震，中央氣象局表示，震央在台南市政府西南方12.2公里（位於台南市近海），芮氏規模為5.6，在台南市地區最大震度6級，所幸無嚴重傷亡。

台南市應變中心於凌晨1時49分一級開設，由台南市長賴清德坐鎮指揮。經各消防分隊派出人車到轄區巡邏查看，除在東區有起民眾搭電梯受困事件及零星幾起天花板掉落事件，回報未有重大災情。

內政部消防署統計，這次地震總計有4人受傷（台南1人、高雄3人）；台南市東區停電的部分，已在凌晨1時45分全面復電。

另外，台南市應變中心已在凌晨2時49分改為三級開設，將持續追蹤、掌握災情。1060211

(中央社)