情人節 韓未婚男女合理花費1700台幣

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南韓著名婚姻媒介公司DUO發布一項問卷調查結果顯示，南韓20、30多歲未婚男女認為，情人節合理花費平均為6.3萬韓元（約合新台幣1700元）。

南韓聯合新聞通訊社報導，DUO從1月26日至2月7日針對581名20、30多歲未婚男女進行問卷調查，獲得上述結果。男性和女性平均花費分別為7.3萬韓元和5.3萬韓元。

調查顯示，就最受歡迎的情人節禮物，選擇「服飾」的人最多，占26.5%，其次依序為「情侶戒指」（19.6%）、「巧克力食品」（14.5%）等。

據報導，55.4%的受訪者認為情人節是「情侶之間確認感情的一天」，還有人認為是「女性向男性送巧克力的一天」（18.1%）、「商戰激烈的一天」（12.2%）、「單身族大受挫折心灰意冷的一天」（7.2%）等。1060211

(中央社)