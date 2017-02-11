台北燈節 北門中山堂古蹟大秀光雕
台北燈節掀高潮，不僅有林默娘及高達8.5公尺「日珥雞」等花車大遊行；還有金蛋區日本大阪和愛媛縣松山市燈座；蛋黃區光影復原西本願寺；北門及中山堂更大推古蹟光雕秀。
台北市觀光傳播局今天說，今年台北燈節除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。
今天登場的「西城嘉年華大遊行」，除林默娘、刺青客花車已展示在中華路兩側外，還由年輕設計師與資深工匠聯手打造高達8.5公尺、長度8公尺、寬度3.5公尺的「日珥雞」花車，將加入大遊行，當天則會引領長達700公尺的隊伍前進。
台北燈節也設置友好交流燈區的金蛋區，其中來自日本大阪展出的花燈，也是首次在海外參加燈節活動，呈現大阪地標「大阪城」及大阪觀光標誌。
金蛋區還有日本愛媛縣松山市參與，松山市透過花燈展示，把神隱少女工作的地方、夏目漱石的少爺列車和當地美食美景精彩呈現。
至於蛋黃區有以光影呈現西本願寺本堂與御廟樣式，透過藝術家陳愷璜教授率領團隊，讓2個消失歷史建築，透過光影重現民眾眼前。
北門及中山堂則有「西街派對、西城大戲院」兩古蹟建築光雕秀，西城光雕秀更是今年燈節的亮點之一，透過光雕秀串聯北門到中山堂間的古蹟建築生態區，打造舊城區嶄新風貌。1060211
(中央社)
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