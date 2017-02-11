推動合作 宏都拉斯經濟發展部長訪台

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外交部今天表示，宏都拉斯共和國經濟發展部長傅哲倫11至14日訪台，主要任務為磋商推動今年1月蔡總統出訪宏都拉斯時，雙方元首達成的合作方向。

外交部新聞稿表示，宏都拉斯共和國經濟發展部長傅哲倫（Arnaldo Castillo）此行奉宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）指示，偕相關政府官員及企業人士來台。

傅哲倫一行在台停留期間將拜會中央銀行、中國輸出入銀行、中華民國對外貿易發展協會、財團法人國際合作發展基金會、中美洲經貿辦事處及國防部三軍總醫院等單位，並接受外交部長李大維款宴。

此外，傅哲倫另將會晤有意赴宏都拉斯投資的台商企業，向台灣企業界介紹宏都拉斯投資環境及利基。

傅哲倫畢業於中華民國陸軍官校，曾多次來台訪問。政府對傅哲倫率團來訪，盼持續加強與我政府高層及民間關係，並促進兩國實質經貿交流，表示誠摯歡迎。1060211

(中央社)