慈濟防災營恰遇地震 台南受災戶難入眠
今天凌晨1點12分地牛翻身，高雄市區震出3級震度，位在三民區的慈濟基金會高雄靜思堂正巧舉行「2017救將！防災科學營」，一陣天搖地動，逾300位學員、工作人員睡夢中被驚醒，直呼是「活生生的震撼教育啊！」更有一人是去年台南地震受災戶，精神狀況不穩定，又回想南台地震夢魘，直到旁人安撫才得以安心入睡。
近年天災不斷，慈濟基金會在2017年推出「Fun大視野 想向未來」計畫，其中的重點活動「救將！防救災科學營」於高雄、新北、台中三地接力展開，號召全國對參與社會公共議題、永續發展、氣候環境變遷、防救災議題有使命的青年站出來。
高雄場從10日至12日舉行，第一晚入住高雄靜思堂，未料11日凌晨地牛翻身，超過3百位的學員、工作人員，所有人被劇烈搖晃震醒，嚇得驚聲尖叫，慈濟人員趕緊安撫眾人。
慈濟基金會表示，由於一名學員是去年台南地震的受災戶，精神狀態非常不穩定，經由隊輔與家醫科醫師整夜陪伴，精神已緩和平靜，所有人直說，這場地震是最真實的震撼教育。
報名的106名青年朋友當中，就讀屏東科技大學動物疫苗科技研究所的郭懿軒有感重大災難現場常是斷垣殘壁、哀鴻遍野，災難醫學其實並非只有在救災時才發揮作用，還必須融入減災、整備、應變、復原等，安定每一顆受苦與驚惶的心。
(中時)
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