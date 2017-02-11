周錫瑋「三千大千」畫展開幕，舊縣府團隊到齊

周錫瑋開畫展，縣府秘書長洪孟啟和他話家常。（陳俊雄攝）

周錫瑋畫展最大畫作「千朵蓮花萬條柳」。（陳俊雄攝）

新北市長朱立倫也贈花致意，但何時造訪也引起外界關注。（陳俊雄攝）

周錫瑋畫展開幕吸引爆滿支持民眾到場，顯現他的高人氣。（陳俊雄攝）

前台北縣長周錫瑋2月11日起在土城藝文館展出個人近六年來的油畫作品，這是周錫瑋首度在新北市地方舉辦個人油畫展。

對於朱立倫是否與他聯絡參觀畫展，周錫瑋笑說：「有聯絡，有聯絡」，但並未說明詳情，舊縣府團隊秘書長洪孟啟、新聞局長謝璦竹、觀光局長李宗桂、地政局長方銘記等人均出席。

周錫瑋自從2010年底卸任台北縣長以後，醉心繪畫，將原本公職忙碌之餘紓壓的消遣，變成全職工作。雖然他常自稱現在專任「油漆工」，但是他的藝術天分與專注投入，成績令人刮目相看。

2012年春在北京、上海兩地舉辦的 「大彩無色」周錫瑋油畫展，就展出百幅他個人畫作，畫風大膽，用色繽紛，讓人有驚豔之感。美術界評周錫瑋繪畫是「比學院畫法更為純粹的創作」，台灣資深的畫家如李奇茂、鄭善禧和戚維義認為周錫瑋自學自畫，沒有經過規範和教條，反更能自創一格，展現無拘無束、創意十足，畫面更美好。2013年周錫瑋在台北中正紀念堂中正藝廊展出「大彩自在」個人油畫展，作品主題多元，橫跨抽象、印象、寫實各派畫風，技法成熟，讓名畫家林惺嶽表示：他一開始認為周錫瑋畫畫只是玩票性質，但看周這些年來在繪畫所投入的精神與作品呈現的水準，他願意肯定周已經是「真正的畫家」。

這些年來周錫瑋陸續在香港、東京、台中文創園區、佛光山、北京、上海、高雄展覽館等地舉辦過個人油畫展。但未曾在新北市展過個人畫作，地方人士曾向他抱怨並積極建議，周錫瑋認為他身為新北人，理當與新北鄉親共享美好，所以爽快同意在新北地方展出個人畫作，讓社區民眾方便觀賞並指教。

此次土城鄉親特提供土城藝文館邀請他提供展覽，展出約三十幅周錫瑋六年來包含抽象、印象與寫實各類主題與畫風的油畫作品，其中最大幅畫作「千朵蓮花萬條柳」達530號（長582公分x高182公分），就佈滿藝文館一整片牆面，讓觀賞者不禁有融入畫境之感。

土城藝文館周錫瑋個人油畫展展期自2月11日起至3月5日止，每日開放參觀時間上午九點至下午五點，逢周一休館，2月23日及2月28日也休館。畫展聯絡人：陳秋妹 0958 026 819，

(中時)