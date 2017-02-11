持槍炫耀先後落網 警逮3人查獲1通緝犯2槍

警方盤查併排車輛，查獲1名通緝犯及2枝改造手槍，逮補3人送辦。（陳淑芬翻攝）

警方查獲改造MP5衝鋒槍。（陳淑芬翻攝）

台中市警察局保安大隊日前深夜在西屯區盤查1輛併排車輛，查獲遭通緝的19歲施姓少年、25歲槍砲前科的楊男及26歲劉男等3人，竟攜有改造的90手槍、MP5衝鋒槍各1枝及子彈，指稱要到一中夜市吃宵夜迷路，沒想到竟栽在警察手裡。

警方在8日深夜10時20分，在西屯區文心路及四川路口，發現1輛自小客車並排停車，兩輛警車前後包圍，趨前盤查，車窗一打開就散發濃濃的毒品味。

警方調查發現，駕駛施男是殺人未遂案逃逸1年多的通緝犯；坐在副駕駛座的劉男被警方要求打開背包，他竟緊張到手抖，警方在包包內搜出1枝改造90手槍及2顆子彈，而後座的楊男，才在去年底因攜帶2枝改造手槍逛逢甲夜市被逮。

「嬈擺，無落魄的久」警方不禁感嘆，楊男去年底才向劉男炫耀擁有2枝手槍，沒想到，沒多久就被逮送辦；而劉男才在半個月前向楊男炫耀，他火力更強大擁有MP5衝鋒槍，劉男及楊男還拍照傳給楊看，才風光不久，就栽在警方手裡。

警方要求劉男下車受檢時，他還大喊患有氣喘，奮力掙扎，警方將他制伏帶回警局過程，他卻安然無恙。此外，警方並在車內查獲Ｋ菸等證物。

劉男坦承吸食毒品，並推稱槍彈是施男所有；施男坦稱槍彈是他所有，是他父親死後留下的，他在家中床下發現，曾拿去彰化溪邊試射過。

訊後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，將施男等3人送辦，並進一步追查槍枝來源及所有人釐清案情。

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(中時)