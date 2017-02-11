寒流威力大 桃園3天內14人命喪

寒流威力強大，桃園市在3天內，已有14人疑似身體不適而不治，其中又以長者居多。桃園市消防局提醒，不要輕忽寒流威力；衛生局也呼籲保暖、晚一點出門，或在家中做暖身操。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月11日

寒流威力強大，桃園市在3天內，已有14人疑似身體不適而不治，其中又以長者居多。桃園市消防局提醒，不要輕忽寒流威力；衛生局也呼籲保暖、晚一點出門，或在家中做暖身操。

桃園市政府消防局今天表示，從9日凌晨到今天（11日）上午9時止，已經有14位民眾在送醫前已無生命跡象（OHCA），其中年齡最高者為94歲，最輕為41歲，其餘分布在60到80多歲最多；送醫時間以清晨5時到上午8時，與下午5時到晚間10時間最多，顯見清晨、入夜溫差大，最容易對身體產生影響。

消防局提供數據發現，多名急救無效的民眾有糖尿病、高血壓病史，另外也併發其他疾病發生。

消防局表示，一名47歲、家桃園區的男子在今天凌晨4時獲報後送醫，經急救後仍回天乏術，呼籲即使不是高齡長輩，也要注意氣溫陡降，造成對身體的影響。

桃園市政府衛生局也建議有心血管及呼吸道慢性病患者，一定要規律服藥，如果有運動習慣，也建議這幾天晚一點出門，或在家做做暖身操，等太陽出來氣溫回升後才外出。

衛生局提醒，天冷出門前要先確保暖物品帶齊，包括口罩、帽子、手套、圍巾及暖暖包，注意頸部及四肢保暖再出門，長者要規律服藥、定期回診和飲食控制，做好血壓監測，並避免大吃大喝、情緒起伏太大，也要避免飯後或喝酒後立即泡澡。

衛生局已責成轄內11家急救責任醫院，做好急診病患醫療照護及寒害監測，也呼籲並當氣溫驟降時，血管會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

另外，如果民眾感到胸悶、胸痛、冒冷汗、四肢冰冷等症狀，極可能是急性心肌梗塞發作；或出現肢體麻痺、半身不遂、意識模糊或昏迷、言語不清、嘴歪眼斜、暈眩、步態不穩等症狀，可能是急性腦中風症狀，請儘速就醫。1060211

(中央社)